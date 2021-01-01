تطلق سوني DualSense Edge في 26 من يناير بسعر 200 دولار تقريباً



سوني DualSense Edge سوني DualSense Edge

أعلنت شركة سوني عن خططها لإطلاق ذراع التحكم في الألعاب الجديد DualSense Edge في 26 من شهر يناير، على أن يتوفر بسعر 200 دولار.



تستعد سوني لإطلاق ذراع التحكم اللاسلكي DualSense Edge للأسواق في شهر يناير من العام المقبل، والذي يأتي بميزة تخصيص كامل لعناصر التحكم، بتصميم أقرب لذراع التحكم Xbox Elite من مايكروسوفت.



أيضاً يدعم ذراع التحكم اللاسلكي DualSense Edge عصا الإبهام، والأزرار الخلفية، كما يدعم إزالة أغطية عصا الإبهام، على أن يدعم ذراع التحكم في الألعاب عدد من الملفات التعريفية للتحكم.

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كما يدعم عصا الإبهام تغيير الأغطية بين ثلاثة تصميم تتضمن التصميم الأصلي، أو المميز بقبة مرتفعة وأيضاً التصميم المميز بقبة منخفضة، كما تتوفر وحدات العصا القابلة للتبديل للشراء بشكل مستقل.ومن المقرر أن يتوفر DualSense Edge في سوق الولايات المتحدة في 26 من يناير بسعر 200 دولار، بينما يأتي للسوق الأوروبي بسعر 240 يورو، وسعر 210 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، كما تتوفر عصا الإبهام القابلة للإستبدال بسعر 20 دولار.