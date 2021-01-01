تطلق سوني DualSense Edge في 26 من يناير بسعر 200 دولار تقريباً

أعلنت شركة سوني عن خططها لإطلاق ذراع التحكم في الألعاب الجديد DualSense Edge في 26 من شهر يناير، على أن يتوفر بسعر 200 دولار.
تستعد سوني لإطلاق ذراع التحكم اللاسلكي DualSense Edge للأسواق في شهر يناير من العام المقبل، والذي يأتي بميزة تخصيص كامل لعناصر التحكم، بتصميم أقرب لذراع التحكم Xbox Elite من مايكروسوفت.
أيضاً يدعم ذراع التحكم اللاسلكي DualSense Edge عصا الإبهام، والأزرار الخلفية، كما يدعم إزالة أغطية عصا الإبهام، على أن يدعم ذراع التحكم في الألعاب عدد من الملفات التعريفية للتحكم.
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