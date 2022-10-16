تطلق روسيا برنامجا مجانيا لتعليم طلاب المدارس أنظمة البرمجة

أعلنت وزارة التنمية الرقمية في روسيا عن إطلاق مشروع تعليمي مجاني لتعليم طلبة المدارس في البلاد لغات البرمجة الرقمية.
وأشارت الوزارة في بيان لها حول الموضوع إلى أن المشروع الذي يسمى "رمز المستقبل" هدفه تقديم دورات مجانية لطلاب المرحلة الثانوية في جميع مدارس روسيا، ويجري بالتعاون مع منصة "Uchi.ru" التعليمية عبر الإنترنت.
وتبعا للوزارة "يمكن لطلاب المدارس في الصفوف ما بين 9 و11 التسجيل على دورة مجانية لتعلم البرمجة مدتها سنتان، سيتعلمون فيها أساسيات مهنة المطور والمعلومات المهمة في مجال التقنيات الواعدة".
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