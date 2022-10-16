تطلق روسيا برنامجا مجانيا لتعليم طلاب المدارس أنظمة البرمجة

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تطلق روسيا برنامجا مجانيا لتعليم طلاب المدارس أنظمة البرمجة

صورة الخبر: البرمجة
البرمجة

أعلنت وزارة التنمية الرقمية في روسيا عن إطلاق مشروع تعليمي مجاني لتعليم طلبة المدارس في البلاد لغات البرمجة الرقمية.

وأشارت الوزارة في بيان لها حول الموضوع إلى أن المشروع الذي يسمى "رمز المستقبل" هدفه تقديم دورات مجانية لطلاب المرحلة الثانوية في جميع مدارس روسيا، ويجري بالتعاون مع منصة "Uchi.ru" التعليمية عبر الإنترنت.

وتبعا للوزارة "يمكن لطلاب المدارس في الصفوف ما بين 9 و11 التسجيل على دورة مجانية لتعلم البرمجة مدتها سنتان، سيتعلمون فيها أساسيات مهنة المطور والمعلومات المهمة في مجال التقنيات الواعدة".

وستعقد الحصص التدرسية لهذه الدورات مرتين في الأسبوع ضمن المدارس أو عبر الإنترنت، ويمكن لطلاب المدارس العثور على أماكن عقد تلك الدورات عبر خريطة تفاعلية ستنشرها المواقع التابعة لخدمات الدولة في روسيا.

وستقدم للطلاب عدة برامج تدريبة، برنامج لتعلم لغة Python بمستويين من الصعوبة Start وPro، وبرنامج لتعلم " ++C"، وسيتعين على المنضم إلى كل برنامج إكمال 144 ساعة تعليمية، وبعدها سيحصل على شهادة رسمية كحاصل على دورة للغات البرمجة.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطلق روسيا برنامجا مجانيا لتعليم طلاب المدارس أنظمة البرمجة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43844

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager