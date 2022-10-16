استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الوجبات المدرسية..للحصول على الدرجات النهائية..

يستخدم الطلاب بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة واجباتهم المنزلية، تبعًا لتقريرموقع Motherboard الذي أفاد بأن الطلاب أصبحوا يستخدمون تقنية الكتابة بطريقة يصعب كشفها من خلال أدوات توليد اللغة المتطورة، مثل: أداة GPT-3 التابعة لشركة OpenAI، والتي تم صنعها في الإساس لكتابة المقالات، ما جعل الواجبات المدرسية المكتوبة من قبل الذكاء الاصطناعي لا يتم كشف الغش فيها.
وعلى الموقع نفسه، تحدث طالب جامعي باسم innovate_rye بأن الإجابات المقدمة من الذكاء الاصطناعي تكون تتضمن إجابات موسعة فمثلًا في علم الأحياء قد نكتب خمس إيجابيات وخمس سلبيات عن التقنية الحيوية، أما في حالة إرسال طلبًا إلى الذكاء الاصطناعي عن ما هي الإيجابيات والسلبيات الخمس عن التقنية الحيوية؟ فيقوم بسرد إجابا أعمق واكثر تفصيلاً تجعلني أحصل على العلامة الكاملة.
وأضاف الطالب: «أن الذكاء الاصطناعي يساعدني على التركيز في الأشياء التي أراها مهمة حيث أجتهد في المواد التي تساعدني على النجاح والتقدم مستقبلاً، واستخدم الذكاء الاصطناعي فقط للتعامل مع الواجبات التي لا أريد أن أفعلها أو أجدها عديمة الجدوى«.
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