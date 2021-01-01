ما السبب الرئيسي الذي يسمح لنا برؤية القمر ؟ رغم أنه مُظلم ..



القمر القمر

ما بين النور والظلام يقف القمر منيرًا في السماء المُظلمة على بًعد ملايين الأميال، يظهر يومياً ليكون هو مصدر الضوء الرئيسي لإنارة كوكب الأرض ليلاً، ولكن ما السبب الرئيسي الذي يسمح لنا برؤية القمر؟!



ما السبب الرئيسي الذي يسمح لنا برؤية القمر

يرجع السبب الرئيسي الذي يسمح لنا برؤية القمر أنه يقع بين كوكبي الشمس والأرض، فيقوم بامتصاص أشعة الشمس الساقطة عليه، من ثم يعكسها على كوكب الأرض، فيبدو لنا مضيئاً لنراه بوضوح أثناء الليل، على الرغم من أنه كوكب مُظلم في الأساس.



لذا يعتبر ضوء القمر هو ضوء وارد وليس ضوء صادر، لأن القمر جرم سماوي يقع في نفس مجرة كوكب الأرض، كذلك يصنف من النجوم، والنجم لا يولد الضوء لعدم احتوائه على جسيمات مضيئة، وبشكل عام قدرة النجوم السماوية على الإضاءة في السماء تدل على أن هذه النجوم هي من تضيء بعضها، من خلال الانعكاسات الضوئية للشمس لذلك رغم أن القمر جسم مُعتم يضيء في الليل.