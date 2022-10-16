تحذر شركات أمن المعلومات من ألعاب الفيديو.. البيانات السرية تُباع في مزاد علني

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حذرت شركات أمن المعلومات من ألعاب الفيديو بعد زيادة كبيرة في الإقبال عليها، وتحديدًا بعد بداية انتشار فيروس كورونا، ففي الأشهر الأخيرة، ظهرت نتائج الجرائم الإلكترونية في ألعاب الفيديو لدرجة قد تصيب اللاعبين وشركات الألعاب أنفسهم.



«أكبر من أن يتم التغلب عليها» هكذا تحدث رئيس قسم إستراتيجية وتقنية الأمن لدى شركة Akamai، توني لورو، وهي شركة تختص في استضافات المحتوى على الإنترنت، مضيفا أن زيادة إقبال المستخدمين على الأجهزة والتطبيقات في آن واحد بالطبع يزيد من فرصة تعرضهم للهجوم، حيث أصبحت ألعاب الفيديو هدفًا مغريًا للمجرمين الإلكترونيين.



وتستغل هجمات التطبيقات على الإنترنت نقاط الضعف في برامج محددة، وعلى سبيل المثال وصلت نسبتها إلى ما يصل ل 167 % من مايو عام 2021 إلى إبريل 2022. مقارنة بالمدة ذاتها من العام الذي سبقه.

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وفي تقرير مختص لشركة أمن المعلومات الروسية كاسبرسكي لاب، أظهرت زيادة بنسبة 13 % لهجمات البرامج الخبيثة التي استهدفت ألعاب الفيديو بشكل مباشر خلال النصف الأول من 2022 مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021.ويرجع سبب استهداف ألعاب الفيديو تحديدًا أن نطاقها يتسع لدوائر هائلة لدرجة قد تجعل شركات الألعاب تخسر قدراً ضخمًا من البيانات، إضافة لتعطل ألعابها، وفيما يخص اللاعبين أنفسهم يخسرون بياناتهم الشخصية ونقودهم في الألعاب المدفوعة، وكذلك يخسرون إنجازاتهم التي حققوها في الألعاب.وتعتبر ألعاب الفيديو هي التقنية الأكثر تعرضًا لهجمات الحرمان من خدمة DDoS، وهي خدمة يستخدم فيها الهاكر أو المهاجم تقنيات آلية لتسخير الخوادم لإنتاج كم هائل من الطلبات، بحسب تقرير شركة Akamai وهو الأمر الذي يؤدي حتماً إلى إبطاء الخدمة أو ربما انقطاعها كاملةً. وفي تحذير واضح للشركة أشارت لخطورة تمدد صناعة الألعاب، التي تجذب الكثير من المجرمين الإلكترونيين.وقال الأستاذ في قسم علوم الحاسوب والهندسة بجامعة نيويورك، جستين كابوس، إن السبب الأكبر الذي يجعل صناعة ألعاب الفيديو هي الأكثر تعرضاً للخطر أن المطورين لا يعملون من أجل إنشاء ألعاب آمنة، بل كل ما يشغلهم إنتاج أكبر عدد من الألعاب في أسرع وقت ممكن.كما أشار توني لورو، رئيس قسم إستراتيجية وتقنية الأمن لدى شركة Akamai، إلى أن المخترقين لا يسعون إلى سرقة مبالغ كبيرة من اللاعبين، ولكن مع سرقة دولارًا واحدًا من كل لاعب، مع هذا الكم الضخم للاعبين، فإن المبلغ المُجمع يكون أكبر مما يتخيلون. وبالوقت ذاته لن تحقق الجهات الحكومية المختصة في سرقة دولار واحد.بالمقابل تحذر شركة كاسبرسكي لاب من أن الأكواد التي يستخدمها اللاعبون في الغش بأدوار اللعبة على الأرجح قد تكون مصدر تهديد خطيراً لهم، حيث يمكن للمجرمين الإلكترونيين استخدام أكواد غش خبيثة لتعطيل أجهزة المستخدمين الضحايا ثم سرقة المعلومات.كذلك يشكل الخطر الأكبر على شركات الألعاب، في البداية تتم سرقة بيانات المستخدمين من خوادمهم، من ثم تعطيل الألعاب، أو سرقة أكواد الألعاب. ويرجح الخبراء استخدام معلومات المسروقة خلال هذه الهجمات، لعرضها للبيع في مزاد، كما حدث بالسابق مع شركة إلكترونيك آرتس Electronic Arts مؤخراً في يونيو 2021، حيث سرق هاكر أكواد لعبة من شركة صناعة الألعاب الشهيرة التي تطور لعبة فيفا، ثم قام بعرض هذه المعلومات المسروقة لمزاد علني بدأ من مبلغ من 500،000 دولار أمريكي، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.