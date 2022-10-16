ينهي «يوتيوب» طلب الحصول على اشتراك لمشاهدة «مقاطع 4K»

تظهر قائمة منسدلة بمجرد فتح تطبيق «يوتيوب» تطلب منك ترقية حسابك الشخصي لحساب Premium، كي تتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو بجودة فائقة، بالمقابل لقى هذا الطلب من تحويل الحسابات المجانية لأخرى مدفوعة، عدم استحسان من الكثير.
بالمقابل، أعلن تطبيق YouTube، اليوم الثلاثاء، إنهاء هذه التجربة المدفوعة في تغريدة من الحساب الرسمي له عبر «تويتر»، وعلى أساسها يكون للجميع الحق في مشاهدة مقاطع الفيديو بأعلى جودة يقدمها التطبيق بجودة 4K دون عضوية Premium بأعلى دقة ودون دفع رسوم الاشتراك.
وأجرى يوتيوب هذا الاختبار في الأساس لفهم كيفية قياس ردود فعل المستخدمين عندما يتم الدفع مقابل مميزات إضافية لضمان مستوى أعلى، فيوفر اشتراك Premium مميزات خاصة، مثل عرض مقاطع الفيديو دون إعلانات وإمكانية تنزيلات الفيديوهات للاستهلاك في وضع عدم الاتصال والتشغيل في الخلفية.
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