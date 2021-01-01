تعلن آبل رسمياً عن جهاز آيباد جديد بمنفذ USB C وسعر 450 دولار

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صورة الخبر: آيباد
آيباد

أعلنت آبل اليوم عن جهاز آيباد جديد بمنفذ USB C وحواف مسطحة وشاشة Retina بقياس 10.9 بوصة ومعالج A14 وكاميرا أمامية واسعة الزاوية 122 درجة بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K.



يأتي الجهاز بقارئ للبصمة Touch ID مدمج مع زرار الطاقة وتقول آبل أن البطارية الخاصة به تستطيع الصمود لمدة يوم كامل ويدعم الجهاز الجيل الأول من قلم آبل والذي سيتم شحنه من خلال الكابل الذي سيتم توصيله بالآيباد ثم توصيله بالقلم ويدعم لوحة مفاتيح Folio التي سيتم بيعها بسعر 249 دولار.



سيبدأ سعر الجهاز من 449 دولار لنسخة 64 جيجا بايت.

المصدر: عالم التقنيه

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