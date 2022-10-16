يجري "تيك توك" تحديثات على "اللايف".. ما الذي ينتظر الأطفال؟



تيك توك تيك توك

أعلن تطبيق "تيك توك" إجراءه تغييرات كبيرة في نظام البث المباشر "اللايف"، منها ما يخص أدوات صناعة والفئة العمرية المسموح لها بإنشائه ومتابعته.



فابتداءً من 23 نوفمبر المقبل، سيقتصر "اللايف" على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما على الأقل بدلا من 16، علاوة على منح المستخدمين ميزة توجيه بثهم إلى البالغين فقط، وتمكينهم جنبا إلى جنب مع التطبيق في فلترة بعض المفردات المحظورة، مع ميزة الظهور ببث مباشر مع خمسة ضيوف.



وقال "تيك توك"، في منشور له، إن "البث المخصص للكبار فقط يمكن استخدامه لأمور لا يرغب صانع المحتوى بمشاركتها مع الصغار، مثل تجارب الحياة التي يريد إبقاءها موجهة للكبار فقط".

قد يعجبك أيضا...

وضرب التطبيق الأمثلة، بأنه "قد يكون العمل الكوميدي، على سبيل المثال، أكثر ملاءمة لجمهور فوق سن 18 عامًا. كذلك من الممكن أن يتحدث مقدم العرض عن شيء حساس، مثل تجربة شخصية مؤلمة، ويرغب في التحدث إلى البالغين فقط".وأضاف أن تلك التغييرات جاءت لـ"حماية المستخدمين وصناع المحتوى لدينا، ولدعم رفاههم". وتابع أن التطبيق يعمل باستمرار على "تطوير أدوات الحماية التي نفرضها".يقول المدون التقني المصري، محمد عادل، إن "التحديثات الجديدة نظريًّا تبدو كأنها تجعل خدمة البث المباشر أكثر أمانا للأطفال، لكنها بشكل عملي ربما تزيد السوء سوءا".يشرح عادل، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تحديد المستخدم للمحتوى بأنه مخصص للكبار فقط، لن يمنع هذا المحتوى عن الأطفال، من جانب أن الكثير من الأطفال يضعون أعمار تفوق أعمارهم عند عمل حساب جديد، ومن جانب آخر أن تحديد المحتوى للكبار فقط سيجذب عددا أكبر من الأطفال إليه".ويتابع عادل أن "هدف "تيك توك" من وراء تلك التحديثات، هو جذب المزيد من المستخدمين لخاصية البث المباشر، نظرا لأنها تحقق له أرباحا كبيرة، يريد التطبيق مضاعفتها مع إقبال المزيد من كل الأعمار على تلك الخاصية، بغض النظر عن أي قواعد".ويتوقع عادل أن تزيد التحديثات الجديدة من إقبال المستخدمين على خاصية البث المباشر، وبكل شرائحهم وأعمارهم، جنبا إلى جنب مع تزايد المحتوى الضار على التطبيق، خاصة الجنسي منه. كما يتوقع أن تزداد أرباح "تيك توك" من خاصية البث المباشر مستقبلًا.ويولي "تيك توك" اهتمامًا كبيرًا لـ"اللايف"، بعدما أصبح جزءًا أساسيًّا من إقبال المستخدمين على التطبيق، ومصدرا لجني الأرباح الكبيرة له ولهم، بحيث يتم تقاسم الإيرادات التي تنتج عنه بين صانع المحتوى والمنصة.وقبل أن تدخل التحديثات الأخيرة حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، فبإمكان أي شخص لديه ما لا يقل عن 1000 متابع وعمره لا يقل عن 16 عامًا إنشاء بث مباشر على "تيك توك".