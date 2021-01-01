تستعرض تويوتا GR كورولا 2023 أداء الدريفت المذهل في فيديوهات دعائية جديدة



تويوتا تويوتا

المربع نت – الطلب على تويوتا GR كورولا الجديدة مرتفع جداً بالفعل في الأسواق قبل بداية تسليمها للعملاء بفضل المراجعات الإيجابية للسيارة حول العالم، ومنهم برنامج Top Gear البريطاني الذي وصفها بواحدة من أفضل سيارات الهاتشباك الرياضية في الأعوام الأخيرة.



وتستمر تويوتا بالتشويق للسيارة الجديدة وإشعال الزخم لها بالكشف عن حملة إعلانية مكونة من عدة فيديوهات دعائية جديدة لكورولا بالدفع الكلي، ونرى بعض السيارات الأخرى لقسم GR الرياضي بجانب الكورولا في بعض هذه الفيديوهات.



في بعض الفيديوهات تستعرض تويوتا إمكانات الدريفت الرائعة لكورولا GR الجديدة بقيادة متسابق الدريفت المحترف ريان تويرك، واهتمت تويوتا بالتركيز على الجوانب التي تميز كورولا GR عن منافسيها الرئيسين مثلا فولكس واجن جولف R.

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للتذكير، تتوفر تويوتا GR كورولا بناقل حركة يدوي حصري ومحرك 1.6 لتر 3 سلندر بقوة ممتازة 304 حصان ونظام دفع رباعي، وتتسارع السيارة من السكون إلى 97 كلم\س في 4.9 ثانية، وستبدأ أسعارها الأمريكية من 35,900 دولار – 135 ألف ريال قبل الضرائب المختلفة.