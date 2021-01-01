تنطلق رولزرويس سبيكتر الإنتاجية رسمياً كأول سيارة كهربائية للعلامة بقوة 577 حصان

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المربع نت – أزاحت رولزرويس الستار رسمياً عن سبيكتر الجديدة كلياً، أول سيارة كهربائية إنتاجية في تاريخ العلامة، والتي تمهد لعصر جديد لرولزرويس، مع توقعات بتسليم أولى النسخ للعملاء في الربع الرابع من 2023.



وتهدف رولزرويس لأن تكون علامة سيارات كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد الجاري، وترى الشركة أن العزم الفوري والمحركات الكهربائية الهادئة تعزز مزايا سيارات رولزرويس الفاخرة وتتلاءم مع هويتها بشكل عميق.



تصميم كوبيه رياضي جذاب لرولزرويس سبيكتر الجديدة

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ويمكن اعتبار سبيكتر الجديدة الخليفة الروحية لموديل فانتوم كوبيه، ومن ناحية التصميم، لا تبدو السيارة مختلفة بشكل جذري مقارنة بموديلات رولزرويس الأخرى، وإن استلمت أعرض شبك أمامي في تاريخ العلامة، مع إضاءة الشبك بشكل ناعم بـ 22 مصباح LED صغير، كما أن سبيكتر هي السيارة الأكثر انسيابية في تاريخ العلامة بمعامل سحب أو مقاومة هواء 0.25 فقط.الداخلية الأكثر تطوراً من الناحية التقنية في تاريخ رولزرويسكما تأتي سبيكتر بأكثر داخلية متطورة تقنياً لأي منتج رولزرويس حتى الآن، مع 4,796 نقطة مضيئة بديعة مشابهة للنجوم في المقصورة، وبالنسبة لأرقام الأداء فتستمر رولزرويس بتحسينها، ولكن حالياً، تولد السيارة 577 حصان بحد أقصى و900 نيوتن متر من عزم الدوران، مع مدى صافي 418 كيلومتر لكل شحنة، وتسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 4.4 ثانية.بالطبع رولزرويس مركزة بشكل كامل على الفخامة والراحة أثناء القيادة، مع تقديم نظام تعليق ثوري جديد كلياً يسمح لكل عجلة بالاستجابة للطريق بشكل مستقل وأوتوماتيكي لضمان تجربة قيادة سلسة ومريحة جداً قدر الإمكان.وستكشف رولزرويس عن أسعار سبيكتر الكهربائية الجديدة مع اقتراب موعد طرحها في الأسواق في نهاية العام القادم مع فتح باب الطلب عليها من الآن.