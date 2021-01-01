تتألق رينو من جديد وتذهل عشاقها بمركبة مميزة ومتطورة

لطالما اشتهرت رينو بتصاميمها المميزة والفريدة على مر السنوات الماضية، وهذه السنة قررت أيضا اجتذاب أنظار المعجبين بسيارة 4Ever Trophy التي صممت لتكون رباعية الدفع المتطورة بامتياز.
وقد حرص مصممو السيارة الجديدة على منحها مظهرا قويا مع أدخال ملامح الحداثة عليها بنفس الوقت، إذ حصلت المركبة على ممتصات صدمات وإطارات بارزة لحجرات العجلات، وعلى عجلات كبيرة وعريضة للطرق الوعرة، أما واجهتها الزجاجية فتزينت بشعار رينو المضيء والمصابيح المميزة جدا التي تعمل بأحدث تقنيات LED.
وانفردت هذه السيارة أيضا بالشكل المميز لغطاء المحرك والفتحات الموجودة عليه، وشكل المصابيح الخلفية، وتصميم ممتصات الصدمات الجانبية، وشكل ملحقات تثبيت الأمتعة على السقف.
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