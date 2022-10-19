أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022



أسعار العملات أسعار العملات

وصلت أسعار العملات اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 19-10-2022 البنكية استقرارًا نسبيًّا، حيث شهدت أسعار الصرف بنهاية تعاملات الثلاثاء تباينًا شديدًا، حيث استقر الدولار والدرهم والريال، بينما ارتفع الدينار واليورو والجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة المال أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية: “الدولار، اليورو، الدينار الكويتي، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي” وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.



سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، 19.39 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.27 جنيه للشراء، 63.59 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.22 جنيه للشراء، 22.31 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 22.09 جنيه للشراء، 22.46 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 22.09 جنيه للشراء، 22.46 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 22.11 جنيه للشراء، 22.48 جنيه للبيع.بنك بلوم مصر: 22.09 جنيه للشراء، 22.48 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوكبنك المشرق: 19.24 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.26 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 19.28 جنيه للشراء، 19.46 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.26 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات .سعر الدولار اليوم في البنوكبنك كريدي أجريكول مصر: 19.64 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكالبنك العربي الإفريقي: 60.57 جنيه للشراء، 66.55 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 61.13 جنيه للشراء، 63.53 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 61.97 جنيه للشراء، 63.61 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 61.11 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات .بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.بنك قناة السويس: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.المصرف المتحد: 5.24 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكالبنك الأهلي القطري: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.