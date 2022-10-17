سعر الذهب في مصر والسعودية والإمارات اليوم الأربعاء يتراجع



سعر الذهب سعر الذهب

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، استقرارًا في الساعات الأولى من بداية التعاملات، عقب تراجعه لمدة 4 أيام.



كما انخفضت أيضا بشكل طفيف أسعار الذهب في الإمارات بالتزامن مع هبوط المعدن الأصفر عالميًا في البورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر عيار 24 خلال التداولات حوالي 1266 جنيها.

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وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلي 1108 جنيهات .ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلي 950 جنيها.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 739 جنيها.سعر الذهب اليوم الأربعاء في الإماراتسجل سعر الذهب اليومالأربعاء في الإمارات عيار 24 خلال التداولات حوالي 194.8 درهم.وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الإمارات عند مستوى 178.5 درهم.وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات عند مستوى 170.4 درهم.ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات إلي 146 درهمت.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 113.5 درهم.سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعوديةسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية عيار 24 خلال التداولات حوالي 199 ريالا.ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية عند مستوى 182 ريالا.وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند مستوى 174 ريالا.وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلي 149 ريالا.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 116 ريالا.