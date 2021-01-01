رصد كرة متوهجة ساطعة بسماء روسيا

شاهد سكان منطقة "تومسك" بوسط روسيا تحليق "كرة نارية ساطعة"، وفقًا لمجموعة "أسترواليرت" للرصد الفلكي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي .
ونشر شهود عيان، مقطع فيديو تمكنوا من خلاله من التقاط صورة لتحليق الجسم المجهول، وقد رُصد الجرم في الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي (20:15 بتوقيت موسكو).
قال علماء الفلك: "كانت مدة انطلاق الجسم في الفضاء أكثر من ثماني ثوان، وهذا يشير إلى سرعة منخفضة (لا تزيد عن 30 كيلومترا في الثانية)". وقد ترك الجسم وراءه "مسارا متوهجا واسعا، متلألئا بألوان مختلفة، أخضر فاتح، أزرق فاتح وغيرها".
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