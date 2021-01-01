تطلق آبل جهاز iPad Pro فائق الشحن



iPad Pro iPad Pro

أطلقت شركة آبل رسميًا جهاز IPAD Pro الجديدفائق الشحن M2 والذي يبدل زر الصفحة الرئيسية بقارئ بصمات الأصابع ومع قلم Apple Pencil من المستوى التالي.



تضمن الكشف عن جهازي لوحي ، 11 و 12.9 بوصة ، وهما أسرع بنسبة تصل إلى 15 في المائة من طراز 2021 بفضل الشريحة الجديدة التي ظهرت لأول مرة في أحدث جهاز MacBook Air.



يوفر iPad Pro أيضًا أداء رسومات أسرع بنسبة تصل إلى 35 بالمائة ويتضمن محركًا عصبيًا من 16 نواة يمكنه معالجة 15.8 تريليون عملية في الثانية ، مما يساعده على مواكبة "سير العمل الأكثر تطلبًا".

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يبدأ سعر iPad Pro مقاس 11 بوصة من 799 دولارًا أمريكيًا و 12.9 بوصة بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا - يمكن طلب كلاهما اليوم وسيتوفران في المتاجر في 26 أكتوبر.طرحت Apple أيضًا جهاز iPad جديدًا ، بدءًا من 499 دولارًا ، بتصميم كامل الشاشة يضع الكاميرا الأمامية على الجانب الأطول من الجهاز ومنفذ Lightning عند اتصال USB-C الأكثر استخدامًا.يأتي iPad Pro مزودًا بـ iPadOS 16 الجديد المثبت مسبقًا ، والذي يتضمن Stage Manager الذي يوفر سهولة في تعدد المهام والتبديل بين التطبيقات.