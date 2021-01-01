تطلق آبل جهاز iPad Pro فائق الشحن

أطلقت شركة آبل رسميًا جهاز IPAD Pro الجديدفائق الشحن M2 والذي يبدل زر الصفحة الرئيسية بقارئ بصمات الأصابع ومع قلم Apple Pencil من المستوى التالي.
تضمن الكشف عن جهازي لوحي ، 11 و 12.9 بوصة ، وهما أسرع بنسبة تصل إلى 15 في المائة من طراز 2021 بفضل الشريحة الجديدة التي ظهرت لأول مرة في أحدث جهاز MacBook Air.
يوفر iPad Pro أيضًا أداء رسومات أسرع بنسبة تصل إلى 35 بالمائة ويتضمن محركًا عصبيًا من 16 نواة يمكنه معالجة 15.8 تريليون عملية في الثانية ، مما يساعده على مواكبة "سير العمل الأكثر تطلبًا".
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