مفاجأة .. ثعبان يتسلل بين ركاب طائرة أمريكية في الهواء

فوجئ ركاب على متن طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز في الولايات المتحدة، بظهور ثعبان في درجة رجال الأعمال وذلك قبل نهاية رحلة من فلوريدا إلى نيوجيرسي.
وقال الركاب، إن الثعبان تبين أنه من نوع ثعابين الرباط غير المؤذية، حيث تسلل على متن الرحلة رقم 2038 من تامبا بعد وقت قصير من هبوطها في مطار نيوارك ليبيرتي الدولي، وذلك وفقاً لما ذكرته هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي.
وأوضح أحد الركاب في تصريحات، لقناة «نيوز 12 نيوجيرزي المحلية»، أنه عندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة، بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال في الصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض.
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