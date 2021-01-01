مفاجأة .. ثعبان يتسلل بين ركاب طائرة أمريكية في الهواء



ثعبان ثعبان

فوجئ ركاب على متن طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز في الولايات المتحدة، بظهور ثعبان في درجة رجال الأعمال وذلك قبل نهاية رحلة من فلوريدا إلى نيوجيرسي.



وقال الركاب، إن الثعبان تبين أنه من نوع ثعابين الرباط غير المؤذية، حيث تسلل على متن الرحلة رقم 2038 من تامبا بعد وقت قصير من هبوطها في مطار نيوارك ليبيرتي الدولي، وذلك وفقاً لما ذكرته هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي.



وأوضح أحد الركاب في تصريحات، لقناة «نيوز 12 نيوجيرزي المحلية»، أنه عندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة، بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال في الصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض.

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وقالت المتحدثة باسم هيئة الموانئ شيريل آن ألبيز في رسالة بالبريد الإلكتروني الثلاثاء، إن مسؤولي السيطرة على الحيوانات في المطار وأفراد من شرطة الهيئة كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة وأخذوا الثعبان، الذي أطلق لاحقا في البرية.وأكدت المتحدثة، على عدم وقوع إصابات ولم يؤثر الحادث على عمليات المطار وغادرت الطائرة نيويورك في وقت لاحق.