تحذير .. منتجات تنعيم الشعر تسبب هذا النوع من السرطان

حذرت دراسة طبية حديثة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، من خطورة المنتجات التي تستخدم في تنعيم وتمليس الشعر، كونها تتسبب بإصابة النساء بسرطان الرحم.
وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة المعهد الوطني للسرطان: إن النساء اللاتي يستخدمن منتجات كيميائية ل تنعيم الشعر أكثر عرضة للإصابة ب سرطان الرحم مقارنة بمن لا يستخدمن هذه المنتجات.
ولم يجد الباحثون أي ارتباط بين منتجات الشعر الأخرى التي أبلغت النساء عن استخدامها مثل صبغات الشعر والتجعيد، وخطر الإصابة بسرطان الرحم.
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