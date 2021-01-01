جائزة الكرة الذهبية .. نيمار يطعن في ترتيب اللاعبين

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صورة الخبر: نيمار
نيمار


اعترض نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، على ترتيب مواطنه فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، في سباق الكرة الذهبية.

وكتب نيمار تغريدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "بنزيما لاعب رائع، يستحق الفوز بالجائزة".

واستدرك مستعينا برموز تعبيرية ضاحكة: "أما تواجد فينيسيوس في المركز الثامن، فهو أمر غير ممكن".

وختم نيمار جونيور تغريدته: "كان يجب أن يتواجد فينيسيوس في الثلاثة الأوائل على الأقل".

وفاز بنزيما بالجائزة لأول مرة في تاريخه، بينما حل السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ الحالي وليفربول السابق، في المركز الثاني، وخلفهما البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، في المركز الثالث.

وحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي، رابعا، ومحمد صلاح، جناح ليفربول، خامسا، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، سادسا، والبلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، سابعا.

وبعد فينيسيوس جونيور الذي حل ثامنا في القائمة، جاء الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب الملكي، تاسعا، وأخيرا النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عاشرا.

المصدر: twitter/neymarjr

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