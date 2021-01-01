نيوريورك بوست تنشر .. تقرير يكشف مكمن ضعف الجيش الأمريكي

قد لا يكون الجيش الأمريكي قادرا على كسب حرب واحدة، حيث يكافح البنتاغون للحفاظ على قواته مجهزة ضد التهديدات المحتملة من الصين وروسيا، وفقا لتقرير جديد حول القوة العسكرية الأمريكية.
وقالت مؤسسة التراث المحافظة في تقريرها السنوي "مؤشر القوة العسكرية الأمريكية" إن "سنوات من نقص التمويل وتحديد الأولويات بشكل سيئ أدت إلى أن يصبح الجيش الأمريكي ضعيفا بالنسبة للقوة اللازمة للدفاع عن المصالح الوطنية على المسرح العالمي".
وذكر التقرير أن "القوة العسكرية الأمريكية الحالية معرضة لخطر كبير يتمثل في عدم قدرتها على تلبية متطلبات صراع إقليمي واحد كبير. وربما لن تكون القوة قادرة على فعل المزيد وهي بالتأكيد غير مجهزة للتعامل مع نزاعين متزامنين".
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