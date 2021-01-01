قائد روسي .. يقر بصعوبة الوضع في أوكرانيا



الجنرال سيرغي سوروفيكين الجنرال سيرغي سوروفيكين



اعترف القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين، أمس الثلاثاء، بأن قواته تتعرض لضغط كبير وتواجه خيارات صعبة، وذلك في وقت أعلن فيه فلاديمير سالدو، الحاكم المعين من قبل روسيا لإقليم خيرسون، عن إجلاء جزئي للسكان من بعض المناطق.



اعتراف نادر

قام القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا باعتراف نادر بالضغوط التي تتعرض لها قواته جراء الهجمات الأوكرانية التي تهدف لاستعادة المناطق الجنوبية والشرقية التي أعلنت موسكو ضمها قبل أسابيع فقط.



وفي مؤشر آخر على القلق الروسي، أعلن رئيس منطقة خيرسون الجنوبية الاستراتيجية المعين من الكرملين، الثلاثاء، عن "نزوح منظم وتدريجي" للمدنيين من 4 بلدات على نهر دنيبرو.

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وقال الجنرال سيرغي سوروفكين، في تصريحات لقناة روسيا 24 التلفزيونية الإخبارية "يمكن وصف الموقف في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر".وبشأن خيرسون قال سوروفكين "الوضع في هذه المنطقة صعب. العدو يتعمد قصف البنية التحتية والمباني السكنية في خيرسون".وتراجعت القوات الروسية في تلك المنطقة مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا في الأسابيع القليلة الماضية وهي معرضة لخطر الوقوع في حصار عند الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يبلغ طوله 2200 كيلومتر والذي يشطر أوكرانيا.وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الذي عينته موسكو ليحكم زابوريجيا، في جنوب أوكرانيا أيضا، إن قوات كييف كثفت قصفها الليلي على إنيرغودار التي تسيطر عليها روسيا، وهي مدينة يعيش فيها العديد من موظفي محطة زابوريجيا النووية.وأضاف عبر تطبيق تلغرام للمراسلة، اليوم الأربعاء، إن نيران المدفعية أصابت ضواحي البلدة ووقعت 10 ضربات حول محطة للطاقة الحرارية.ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحات المعارك.وتقع المحطة في واحدة من 4 مناطق أوكرانية أعلنت موسكو ضمها إليها، والمناطق الثلاث الأخرى هي خيرسون ودونيتسك ولوغانسك، الواقعتين على الحدود الشرقية وتعرفان معا باسم دونباس.أوكرانيا تحشد القواتقال سوروفيكين إن مواقع القوات الروسية في كوبيانسك وليمان في شرق أوكرانيا وفي المنطقة بين ميكولايف وكريفي ريغ في خيرسون تتعرض لهجوم مستمر.إجلاء سكانقال فلاديمير سالدو، رئيس منطقة خيرسون الذي عينته روسيا، إن خطر هجوم القوات الأوكرانية أدى إلى اتخاذ قرار بإجلاء بعض المدنيين من أربع بلدات.أضاف في بيان مصور "الجانب الأوكراني يحشد قواته لشن هجوم واسع النطاق"، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يستعد لصد الهجوم و"حيثما يعمل الجيش لا مكان للمدنيين".روسيا شنت الأسبوع الماضي أكبر موجة من الضربات الصاروخية على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضربات الجوية التي استخدمت الصواريخ والطائرات المسيرة بأنها رد انتقامي على تفجير الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن تفجير الجسر لكنها احتفلت به.قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا دمرت ما يقرب من ثلث محطات الطاقة الأوكرانية في الأسبوع المنصرم.أضاف أن روسيا استهدفت أكثر من 10 مناطق في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وحث الأوكرانيين على تقليص استهلاك الكهرباء في المساء.