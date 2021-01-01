لصفوف النقل .. قرار عاجل من التعليم بشأن الامتحان الشهري للحاسب الآلي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا إلي جميع المديريات التعليمية بشأن ضوابط وإجراءات امتحان الشهر لمادة الحاسب الآلي لجميع صفوف النقل منةالصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي.
حيث حددت وزارة التربية والتعليم الضوابط والإجراءات التي يجب مراعاتها في الاختبار الشهري
1.مراعاة نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة حتى رقم الصفحة
المحددة للصف الدراسية بعاليه، وحسب الوزن النسبي لهذه الموضوعات في خطة توزيع المنهج.
2_ ان تقيس الأسئلة مستويات التفكير لدى التلميذ (التذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات)
3_الإلتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة.
4_ تكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.
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