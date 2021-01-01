لصفوف النقل .. قرار عاجل من التعليم بشأن الامتحان الشهري للحاسب الآلي

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الامتحان الشهري للحاسب الآلي


وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا إلي جميع المديريات التعليمية بشأن ضوابط وإجراءات امتحان الشهر لمادة الحاسب الآلي لجميع صفوف النقل منةالصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي.

حيث حددت وزارة التربية والتعليم الضوابط والإجراءات التي يجب مراعاتها في الاختبار الشهري
1.مراعاة نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة حتى رقم الصفحة
المحددة للصف الدراسية بعاليه، وحسب الوزن النسبي لهذه الموضوعات في خطة توزيع المنهج.
2_ ان تقيس الأسئلة مستويات التفكير لدى التلميذ (التذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات)

3_الإلتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة.
4_ تكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.

5_مراعاة عدم تكرار نفس السؤال في الاختبار
6_ان يكون الاختبار بصباغة لغوية واضحة، ودقيقة، وبسيطة وخلوه من الأخطاء الإملائية

7_ان تكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد، وتكون رأس المفردة قصيرة قدر الإمكان، الا تقل عدد الخيارات
على ثلاثة لكل مفردة ويفضل أربعة خيارات وفي شكل عبارات قصيرة.

8_حجم الخط مناسب بحيث لا يقل عن (16)، اختيار نوع خط واضح سهل القراءة.
9_تتضمن ورقة الاختيار اسم الاختبار وزمنه والدرجة الكلية، ومكان لكتابة اسم التلميذ، واسم مدرسته

المصدر: vetogate

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