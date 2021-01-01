تعالج خشونة المفاصل في أسبوع .. خضروات أحرص على تناولها



خشونة المفاصل خشونة المفاصل



شوهدت آلام المفاصل أو غيرها من الأمراض في وقت سابق عند كبار السن ولكن الشباب يواجهونها الآن. في الواقع ، تؤثر العادات السيئة مثل الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة وعادات الأكل السيئة والاستهلاك المفرط للكحول على المفاصل يمكن أن يؤدي التقدم في السن أو الإصابة أو رفع الكثير من الوزن إلى إتلاف الغضروف هذا يمكن أن يؤدي إلى رد فعل يمكن أن يتلف مفاصلك ويؤدي إلى التهاب المفاصل.



كشف موقع هيلثي عن أفضل أنواع الخضروات التي تعالج خشونة المفاصل :



خضروات الملفوف

الكالي هو أحد الخضروات من عائلة الملفوف ، والتي تستخدم في الغالب كسلطة. تم العثور على جميع العناصر الغذائية الأساسية في هذه الخضار الورقية. وفقًا لتقرير نشر في Medical News Today ، تعد هذه الخضار مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة بيتا كاروتين وفيتامين سي. بصرف النظر عن ذلك ، يوجد الكالسيوم بكميات كبيرة ، وهو ضروري لصحة العظام والمفاصل. يساعد استهلاكه في الحفاظ على قوة عظامك.

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الفلفل الأحمرالفليفلة هي خضروات رائعة للصحة العامة إلى جانب كونها لذيذة للأكل. الفليفلة الحمراء غنية بفيتامين سي، يساعد فيتامين سي جسمك على إنتاج الكولاجين ، وهو جزء من الغضروف والأوتار والأربطة التي تمنح مفاصلك المرونة والقوة .ثوم وبصلبدون الثوم والبصل ، لا يمكن الحديث عن مذاق الطعام. وفقًا لتقرير NCBI ، تحتوي كلتا الخضراوات على مركب كبريت قوي يحارب الالتهاب والألم. إذا كنت تريد أن تجعل مفاصلك قوية ومرنة ، فعليك تناولها نيئة مع استخدامها في الخضار.زنجبيليحتوي الزنجبيل على كل تلك الخصائص ، لذا يمكنه تحسين صحتك. الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للألم. للحفاظ على صحة العظام والمفاصل ، يجب تناول الزنجبيل في الطعام أو في شكله الخام.فولالفاصوليا مليئة بالفوائد الصحية هذه الخضار هي مصدر كبير للبروتين والمعادن الأساسية والألياف. تحتوي الفلافونويد السحرية الموجودة في الفاصوليا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في تقليل آلام المفاصل والالتهابات.