تعالج خشونة المفاصل في أسبوع .. خضروات أحرص على تناولها

شوهدت آلام المفاصل أو غيرها من الأمراض في وقت سابق عند كبار السن ولكن الشباب يواجهونها الآن. في الواقع ، تؤثر العادات السيئة مثل الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة وعادات الأكل السيئة والاستهلاك المفرط للكحول على المفاصل يمكن أن يؤدي التقدم في السن أو الإصابة أو رفع الكثير من الوزن إلى إتلاف الغضروف هذا يمكن أن يؤدي إلى رد فعل يمكن أن يتلف مفاصلك ويؤدي إلى التهاب المفاصل.
كشف موقع هيلثي عن أفضل أنواع الخضروات التي تعالج خشونة المفاصل :
خضروات الملفوف
الكالي هو أحد الخضروات من عائلة الملفوف ، والتي تستخدم في الغالب كسلطة. تم العثور على جميع العناصر الغذائية الأساسية في هذه الخضار الورقية. وفقًا لتقرير نشر في Medical News Today ، تعد هذه الخضار مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة بيتا كاروتين وفيتامين سي. بصرف النظر عن ذلك ، يوجد الكالسيوم بكميات كبيرة ، وهو ضروري لصحة العظام والمفاصل. يساعد استهلاكه في الحفاظ على قوة عظامك.
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