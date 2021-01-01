الزنجبيل يخفض الكوليسترول السيئ في جسمك



الزنجبيل الزنجبيل



تتزايد مشكلة زيادة الكوليسترول بسرعة يمكن أن تؤدي زيادة كمية هذه النفايات في الدم إلى أمراض خطيرة ومهددة للحياة مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم الكوليسترول ضروري لتحسين أداء الجسم ، لكن الكولسترول الجيد يسمى جاجري كولسترول.





مساوئ زيادة الكولسترول ؟





تحدث المشكلة عندما يبدأ ارتفاع الكوليسترول السيئ في الدم من الواضح أن زيادة كمية هذه المادة في الدم يمكن أن يسبب انسدادًا في الأوردة ، مما قد يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم ، وهنا تبدأ مشاكل القلب يترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية من الأطعمة التي تتناولها.

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كيف تقلل الكوليسترول ؟يُعتقد أن مستويات الكوليسترول تنخفض من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وأحيانًا الأدوية إذا كنت ترغب في خفض مستوى الكوليسترول بدون أدوية ، فيمكنك استخدام الزنجبيل.يمكن تقليل الكوليسترول عن طريق استهلاك الزنجبيللتقليل الكوليسترول ، يجب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة يجب تجنب استهلاك مثل هذه الأشياء التي تكون فيها كمية الدهون عالية بصرف النظر عن هذا ، يجب أن تستهلك أشياء غنية بالألياف إذا كنت ترغب في تقليل الكوليسترول بدون أدوية ، فيمكنك أيضًا تناول الزنجبيل.خفض عصير الزنجبيل نسبة الكوليسترول في الفئرانوفقًا لدراسة نُشرت على NCBI خلال دراستهم ، أعطى الباحثون مجموعة من الفئران لشرب ماء الزنجبيل لمدة عشرة أسابيع ووجدوا أن الدهون الثلاثية في بلازما الدم انخفضت بنسبة 27? والكوليسترول بنسبة 29?.كيف يخفض الزنجبيل نسبة الكوليسترول؟يعتقد الباحثون أن عامل نقص شحميات الدم موجود في الزنجبيل ، وهو فعال ضد الكوليسترول. وجدوا أن هذا العنصر وجد أنه فعال في خفض مستويات الكوليسترول في الفئران.كيف تستهلك الزنجبيلوخلص الباحثون إلى أن إعطاء الجرذان عصير الزنجبيل ساعدها في شفاء آفات تصلب الشرايين وكذلك خفض مستويات الكوليسترول في الدم والبلازما. إذا كنت تعاني أيضًا من هذه المشكلة ، فعليك شرب عصير الزنجبيل. بصرف النظر عن ذلك ، يمكنك نقع الزنجبيل في الماء طوال الليل وشربه في الصباح.خصائص الزنجبيلالزنجبيل هو أحد أشهر البهارات في العالم ويمكن استخدامه ليس فقط لتحسين مذاق الطعام ولكن أيضًا لعلاج العديد من المشاكل الصحية. Gingerol و shogaol ، مضادات الأكسدة الرئيسية في الزنجبيل ، تجعله أقوى التوابل. كما أنه يحتوي على عناصر مثل مشتقات الكيتون الفينولية. يحتوي مستخلص الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة ، حيث يقضي على أيونات الأكسيد الفائق وجذور الهيدروكسيل.فوائد الزنجبيل الأخرىيمكن أن يساعد استهلاك الزنجبيل في الغثيان والانتفاخ والانتفاخ وفقدان الوزن وتخفيف التهاب المفاصل والتحكم في نسبة السكر في الدم وتحسين الهضم وما إلى ذلك.