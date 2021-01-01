إليك أعراض تليف الرئتين



تليف الرئتين تليف الرئتين





يعد تليف الرئتين من أخطر المشكلات الصحية التى تواجه الإنسان وتجعله فريسة سهلة لكورونا وغيرها من أمراض الصدر وتهدد حياته.



وقال الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، إن تليف الرئتين يحدث في النسيج العميق في الرئتين وحينها تصبح الخلايا فى هذه المنطقة سميكة وقاسية مما يجعل عملية التنفس صعبة.

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وكشف “طراونة” أن السبب العلمى لمعظم أنواع تليف الرئتين غير معروف ولكن يمكن اكتشافه بسرعة من خلال الأعراض التى تظهر فى البداية وفى مقدمة أعراض تليف الرئتين ضيق التنفس ويبدأ عند بذل مجهود كبير ولكن بعد فترة يظهر مع أقل مجهود فى الأنشطة اليومية حتى أثناء ارتداء الملابس والاستحمام والنومومن أشهر أعراض تليف الرئتين السعال الجاف، و الإرهاق، والتنفس السريع أو النهجان، وفقدان الوزن بدون سبب، وانتفاخ القدمين وتغير لون الأصابع القدمين للأزرق نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.