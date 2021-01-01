بمذاق مميز .. طريقة عمل كفتة بالصلصة والبطاطس



كفتة بالصلصة والبطاطس كفتة بالصلصة والبطاطس





تعد الكفتة بالصلصة والبطاطس من الأكلات المغذية التى يمكن تحضيرها بتكلفة محدودة حيث يتم استخدام كمية قليلة من اللحم فى اعداد وجبة تكفي عدد كبير من الأفراد



نقدم لكم طريقة عمل الكفتة بالصلصة البطاطس من خلال وصفة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة .

قد يعجبك أيضا...

مقادير الكفتة بالصلصة والبطاطسنصف كيلو لحمة مفرومة ناعمةنصف كيلو دقيق أرزبصل مفرومحزمة بقدونس مفرومحزمة شبت مفرومحزمة كزبرة مفرومةنصف كيلو بطاطس مكعبات نصف تحميرصلصة طماطمماء مغليثوم شرائحزيتملحفلفل أسودطريقة عمل الكفتة بالصلصة والبطاطسفي كبة كهربائية افرمي جميع مكونات الكفتة جيدا ثم شكلي الكفتة وتقلى في زيت غزير وساخن ثم تضاف إلى الصلصةالصلصةفي طاسة بها ملعقة من الزيت مع الثوم في حلة على النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والصلصة وعصير الطماطم وقليل من الماء الساخن و تضاف البطاطس وتنتظري حتى النضج و تقدم الكفتة بالصلصة والبطاطس.