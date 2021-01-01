أمراض اللثة يمكن أن تزيد .. غسول الفم يصبح ضار فى هذه الحالة



غسول الفم غسول الفم



يعد غسول الفم من الأشياء الشائعة التى تساعد فى تحسين صحة الفم والجسم ومنها الوقاية من فيروس كورونا وصحة الجهاز العصبي



فوجدت الدراسات العلمية أن بعض أشكال أمراض اللثة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحالات عصبية تنكسية لذا فإن استخدام غسول الفم مهم للمعرضين للإصابة بها .



ووفقا لما جاء فى موقع “ إكسبريس ” أن استخدام غسول الفم قد يضر الصحة فى بعض الأحيان كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

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ووفقا لموقع Dentistry Today وجد فريق بحثي أن هناك مادة كيميائية في غسول الفم تعرف باسم "الكلورهيكسيدين" يمكن أن تتسبب فى قتل البكتيريا النافعة المنتجة لأكسيد النيتريك أو أكسيد النيتروجين مما يسبب ارتفاع ضغط الدم الانقباضي.وقال البروفيسور ناثان بريان أن أكسيد النيتريك هو أحد أهم جزيئات الإشارات المنتجة في جسم الإنسان، وفقد يكون للتأثيرات الجهازية للبكتيريا المنتجة عن طريق الفم تأثيرات مهمة على صحة الإنسان تتجاوز الحفاظ على مستوى الضغط .وخلال الدراسة استخدم الباحثون التسلسل الجيني للحمض النووي الريبوزي الريبوسومي (rRNA) وتحليله لمعرفة تأثير غسول الفم بالكلورهيكسيدين مرتبطا بتغيير في التركيب البكتيري للسان، فوجدوا أن غسول الفم يغير البناء البكتيري ويؤثر على مستوى ضغط الدمخلص الباحثون أنه يمكن التحكم في ميكروبيوم اللسان من خلال التنظيف المنتظم والتغييرات الغذائية المناسبة ومنها التأثير على مستوى الضغط