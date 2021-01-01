زى المحلات .. طريقة عمل البان كيك

آخر الأخبارالصحة والجمال › زى المحلات .. طريقة عمل البان كيك

صورة الخبر: البان كيك
البان كيك


يعد البان كيك من أكثر الأكلات التى يحبها الأطفال والكبار لذا نجدها دائما فى أفخم المطاعم والمحلات .. فكيف تقومي بإعداده بمذاق شهى كالمحترفين؟

نقدم لكم طريقة عمل البان كيك من خلال وصفة الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البان كيك:

كوب لبن او اكثر
كوب ونصف دقيق
2 بيضة في درجة حرارة الغرفة
ثلث كوب سكر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
فواكه مقطعة
عسل نحل
نصف كوب شوفان

رشة ملح
فانيليا

طريقة عمل البان كيك :
اخلطى الدقيق مع اللبن فى وعاء كبير وقلبيهم جيدًا ثم يضاف البيض والسكر والفانيليا ثم ضيفي رشة الملح والبيكنج بودر واخفقيهم حتى تتكون عجينة متجانسة.

ضعي القليل من الزيت فى طاسة غير قابلة للالتصاق ووزعيه جيدا ثم ضعي خليط البان الكيك بالمغرفة فى الطاسة على شكل دائرة على أن تكون النار غير مرتفعة.
اتركي البان كيك فى الطاسة على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبيا ثم اقلبيها على الوجه الأخر حتى يصبح ذهبيا ويكرر حتى انتهاء كل كمية العجينة.

ضعي طبقات البان كيك فى طبق التقديم فوق بعض وتزين بالفواكه والشوفان والعسل أو بصوص الكراميل أو الشيكولاتة السائلة بدلا من العسل .

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على زى المحلات .. طريقة عمل البان كيك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35737

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager