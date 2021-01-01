زى المحلات .. طريقة عمل البان كيك



البان كيك البان كيك



يعد البان كيك من أكثر الأكلات التى يحبها الأطفال والكبار لذا نجدها دائما فى أفخم المطاعم والمحلات .. فكيف تقومي بإعداده بمذاق شهى كالمحترفين؟



نقدم لكم طريقة عمل البان كيك من خلال وصفة الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير البان كيك:

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كوب لبن او اكثركوب ونصف دقيق2 بيضة في درجة حرارة الغرفةثلث كوب سكرملعقة كبيرة بيكنج بودرفواكه مقطعةعسل نحلنصف كوب شوفانرشة ملحفانيلياطريقة عمل البان كيك :اخلطى الدقيق مع اللبن فى وعاء كبير وقلبيهم جيدًا ثم يضاف البيض والسكر والفانيليا ثم ضيفي رشة الملح والبيكنج بودر واخفقيهم حتى تتكون عجينة متجانسة.ضعي القليل من الزيت فى طاسة غير قابلة للالتصاق ووزعيه جيدا ثم ضعي خليط البان الكيك بالمغرفة فى الطاسة على شكل دائرة على أن تكون النار غير مرتفعة.اتركي البان كيك فى الطاسة على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبيا ثم اقلبيها على الوجه الأخر حتى يصبح ذهبيا ويكرر حتى انتهاء كل كمية العجينة.ضعي طبقات البان كيك فى طبق التقديم فوق بعض وتزين بالفواكه والشوفان والعسل أو بصوص الكراميل أو الشيكولاتة السائلة بدلا من العسل .