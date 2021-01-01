حيل خارقة لتنظيف الرئة في دقائق



تنظيف الرئة تنظيف الرئة

يعاني جهازنا التنفسي بسبب المواد الضارة في الهواء التي نتنفسها كل يوم، ما يتسبب في سعال جاف وألم في الصدر وضيق في التنفس - كل هذه الأعراض يمكن أن تكون علامات تحذيرية لأمراض الرئة الخطيرة، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن والانسداد الرئوي وغيرها الكثير.. إذا لاحظت مؤخرًا واحدة على الأقل من هذه العلامات ، فمن الأفضل اتخاذ إجراء فوري.



إليك قائمة بالطرق الطبيعية لتنظيف الرئة واستعادتها بعد التعرض لعوامل ضارة وفقا لموقع برايت سايد.





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1. رفع الرأس أثناء النوممن خلال إبقاء رأسك مرتفعًا عند 15 درجة أثناء النوم ، يمكنك تقليل تصريف المخاط إلى حلقك وبالتالي منع السعال الليلي. يمكن أن تكون الوسادة الإضافية كافية لتحقيق الارتفاع المطلوب.اطلب من أحد الأصدقاء النقر على ظهرك بأيديهم في شكل كوب يجب أن يبدأوا في النقر بقوة على الجزء العلوي الأوسط من ظهرك و يمكن أن يساعد ذلك في تفكيك المخاط في رئتيك حتى تتمكن من السعال.2. نظف منزلك.في بعض الأحيان، يمكن أن تحدث أمراض الرئة الخطيرة عن طريق التعرض للعفن السام ، الذي يحتاج فقط إلى القليل من العناصر الغذائية البسيطة والماء لينمو، يمكن أن يؤدي التعرض للعفن إلى ظهور أعراض مثل الالتهاب والحساسية ونوبات الربو.من أجل التنفس دون صعوبة، تحتاج إلى إنشاء مكان آمن لرئتيك عن طريق تنظيف كل ركن من أركان منزلك في الوقت المناسب، وباستخدام منقي هواء خاص.الرئة3. حماية رئتيك من التلوث.إذا كنت تعيش في منطقة شديدة التلوث ، فعليك حماية نفسك من الغازات الضارة في الهواء من حولك، عندما تخرج، ارتدِ دائمًا قناعًا خاصًا، يمكنك شراء واحدة بفلتر مصنوع من الكربون النشط أو الفحم.4. لا تقمع السعال.السعال عملية طبيعية تساعد رئتيك على التخلص من المخاط عند إصابتك بنزلة برد ويمكن أن يتسبب قمع السعال.5. اتباع نظام غذائي صحي.تحتوي بعض الأطعمة على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تحمي رئتيك دون الحاجة إلى تناول حبوب إضافية. إليك بعض النصائح حول كيفية تغيير عاداتك الغذائية:- يساعدك التحول إلى نظام غذائي صحي على تجنب مخاطر الإصابة بأمراض مثل سرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة.-إذا لم تستطع التحول إلى الأطعمة العضوية تمامًا ، فحاول تجنب المنتجات التي تحتوي على مواد حافظة وإضافات بالإضافة إلى الأطعمة المعبأة والمعالجة. تحقق بعناية من ملصقات الطعام في السوبر ماركت قبل شراء أي شيء.-لا تنس شرب الكمية اللازمة من الماء كل يوم. سوف يساعدك على الحفاظ على رئتيك رطبة وخالية من المخاط ، كما أنه سيجعل تدفق الدم أسهل.