فيديو .. سلاحا بحريا جديدا ينضم للجيش المصري

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تسلمت القوات المسلحة المصرية الفرقاطة الأولى من طراز (MEKO-A200) التي تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN)الألمانية.



وقام قائد القوات البحرية المصرية، أشرف عطوة، خلال الاحتفال الذى أقيم بمدينة (Bremerhaven) الألمانية، برفع العلم المصري على الفرقاطة "العزيز"، التي تعد واحدة من أصل أربع فرقاطات طراز(MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.



وتمتاز الفرقاطة متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة (6800) ميل بحري، وتصل سرعتها القصوى إلى (28) عقدة، ويبلغ طولها الكلي (121.6) متر، وتصل إزاحتها إلى (3931) طنًّا، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وكذا مكافحة التهديدات المختلفة البحرية (سطحية- جوية- تحت السطح)، ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.

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وتمتاز الفرقاطة (العزيز) بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة، وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة الجديدة في توقيت قياسي، وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتَين بمصر وألمانيا.