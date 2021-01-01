الإعلان عن مواعيد كأس الرابطة

آخر الأخباراخبار الرياضة › الإعلان عن مواعيد كأس الرابطة

صورة الخبر: كأس الرابطة
كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية عن جدول مواعيد بطولة كأس الرابطة في نسختها الجديدة (2022-2023).

ويشهد الموسم الكروي الجديد إقامة النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية، التي تم استحداثها العام الماضي.وستقام مباريات دور الـ16 بالتزامن مع إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
وتقرر تغيير نظام البطولة في النسخة المقبلة، لتصبح كافة الأدوار بنظام خروج المغلوب، وإلغاء دور المجموعات.وجاء جدول مواعيد النسخة الجديدة من كأس الرابطة كالتالي:الدور التمهيدي: 19 نوفمبر 2022دور الـ16: 25 و26 و27 نوفمبر 2022الدور ربع النهائي: من 16 إلى 20 مارس 2023

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الإعلان عن مواعيد كأس الرابطة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96137

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager