سبب استبعاد تاو وربيعة وياسر إبراهيم من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي



السويسري مارسيل كولر السويسري مارسيل كولر

‏استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بعض لاعبيه من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري.



ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في الخامسة من مساء غدٍ الأربعاء، باستاد الجيش المصري ببرج العرب في أولى مواجهته بالنسخة الجديدة لمسابقة الدوري المصري.



وشهدت القائمة التي تم إعلانها ظهر اليوم الثلاثاء، غياب رامي ربيعة وحمزة علاء ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري ومصطفى سعد ميسي وزياد طارق وبيرسي تاو وعمار حمدي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمود كهربا.

قد يعجبك أيضا...

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "السبب الرئيسي وراء غياب بيرسي تاو هو عدم الجاهزية الفنية الكاملة بعد غياب لفترة طويلة عن الملاعب بداعي الإصابة، بينما تغيب رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد فخري ومحمد محمود وزياد طارق لأسباب فنية، وعمار حمدي للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف.وأضاف: "السبب الرئيسي وراء غياب حمزه علاء ومحمد مغربي وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد أشرف ومصطفي سعد ميسي هو انضمامهم لمعسكر المنتخب الأولمبي الذي ينطلق غدا".واختتم المصدر: "النادي الأهلي تلقى إخطارا رسميا من اتحاد الكرة المصري يطلب فيه ضم هؤلاء اللاعبين لمعسكر المنتخب الأولمبي الذي ينطلق غدا استعدادا لمواجهة إيسواتيني بالتصفيات الأفريقية يوم 23 أكتوبر الجارى خارج الديار، ومباراة العودة 30 أكتوبر في مصر".