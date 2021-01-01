المصري يعلن انتهاء أزمة ملعبه رسميًا

أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن فيه انتهاء الأزمة الخاصة بالملعب الذي سيستضيف عليه مبارياته في الدوري الممتاز.
وكانت إدارة المصري أعلنت منذ أيام رفضها إقامة مباريات الفريق الكروي على ملعب برج العرب في الموسم الجديد.
وقال المصري في بيانه الرسمي: "في ظل الجهود المبذولة في إدارة الملف المتعلق بالملعب المخصص لاستضافة مباريات الفريق، وفي ضوء التواصل الدائم والمستمر بين مجلس إدارة النادي المصري وكامل أبو علي - الذي تفرغ شخصيًا وبشكل تام لهذا الأمر - مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، كان لابد من الوصول إلى نتائج إيجابية تستوجب منا جميعًا توجيه كل الشكر والتقدير إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والجهات الأمنية المعنية التي بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار الساعة".
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