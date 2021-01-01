عودة إمام عاشور وتواجد سامسون أمام سموحة

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عودة إمام عاشور

عاد إمام عاشور إلى قائمة الزمالك ضمن الاستعدادات للجولة الافتتاحية في مسابقة الدوري أمام سموحة.

ويستضيف الزمالك فريق سموحة في الجولة الافتتاحية على ملعب المقاولون العرب.

ويغيب إبراهيما نداي الوافد الجديد عن قائمة الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد أشرف روقا - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف أوباما - سيد عبد الله - أحمد زيزو - محمود شيكابالا
الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف نبيه - سامسون أكينولا.

وكان الزمالك قد حصد لقب الدوري في آخر نسختين أقيمت.

ويغيب عن قائمة الزمالك الثلاثي إبراهيم نداي ومصطفى شلبي وعمرو السيسي الوافدين الجدد.

المصدر: filgoal

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