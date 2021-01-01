بربع الثمن..إطلاق أول موبايل للألعاب يشبه البلايستيشن..

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أعلنت شركة Razer عن هاتف Razer Edge 5G وهو عبارة عن وحدة تحكم ألعاب محمولة مزودة بتقنية 5G ، وسيعمل الهاتف مع ألعاب أندرويد والألعاب مثل Fortnite و Rocket League Sideswipe ، والتي يمكن لعبها من خلال مشغل Epic Games المثبت مسبقًا.







وفقا لموقع جيز مو شينا التقني، ستتوفر أيضًا خدمات مثل NVIDIA GeForce Now و Xbox Cloud Gaming لهاتف Razer Edge 5G. و فيما يلي سنلقي نظرة على مواصفات هاتف Razer Edge 5G .

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سعر ومواصفات هاتف Razer Edge 5Gيحتوي هاتف Razer Edge 5G على شاشة نوع AMOLED ، قياس 6.8 بوصة، بجودة عرض Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز. وسيعمل الهاتف بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon G3x Gen 1 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة MicroSD.وتعمل وحدة التحكم في الألعاب Razer Edge 5G ببطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وسيتم تشغيله على نظام التشغيل Android 12 OS .وجدير بالذكر أنه تحتوي الهاتف ووحدة التحكم في الألعاب Razer Edge 5G على كاميرا أمامية واحدة فقط بدقة 5 ميجابكسل، بينما لا توجد أي كاميرات خلفية.يأتي جهاز Razer Edge 5G مزودا مع وحدة التحكم في الألعاب Razer Kishi V2 Pro ، والتي توفر ردود فعل لمسية متقدمة، ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر.يبلغ سعر هاتف Razer Edge 5G حوالي 400 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية (أي ما يعادل 8000 جنيه مصري)، بينما لا توجد أي تفاصيل حول سعره الأساسي في السوق المصري.