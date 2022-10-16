إزاي تحمي الواي فاي..عشان النت ميخلصش بسرعة..

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إذا كنت تعاني من ضعف شبكة الواي فاي في منزلك، فمن المؤكد أن هناك مشكلة، قد تتمثل في سرقة شبكة الواي فاي، ما يعرض المستخدمين إلى نفاذ الباقة وضعف سرعات الإنترنت، سنعرض مجموعة من الإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب ذلك.







1- تغيير كلمة مرور الواي فاي



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من المعروف أن أي راوتر يمكن الوصول إليه بشكل افتراضى من خلال IP بعنوان "192.168.1.1"، ودائمًا ما تكون بيانات تسجيل الدخول كـ"Admin" لاسم المستخدم وكلمة السر في الوقت نفسه.ويجب على المستخدمين تغيير كلمة المرور إلى كلمه قوية، يصعب التنبؤ بها، حيث يتم ذلك عبر الدخول على إعدادات الراوتر، وتغيير كلمه المرور.2- إخفاء اسم الشبكة وإدخال الاسم يدويًّايحبذ من المستخدمين إخفاء اسم الشبكة، مما سيصعب الوصول إليها، و في حال إخفائها فإنها ستتطلب من المستخدم كتابة اسم الشبكة بشكل يدوي، فضلا عن اختيار نوع التشفير وكلمة المرور، وهو ما يعد أمرًا صعبًا للغاية على من لا يعرف هذه البيانات ما يزيد من حماية الشبكة.ويتم ذلك عبر الدخول إلى إعدادات الواي فاي واختيار "Wireless" ثم البحث عن خيار إخفاء SSID أو تعطيلها.3- التحكم في إشارة الراوتر لعدم خروجها من المنزليجب على المستخدمين، تقليل مدى إشارة الواي فاي، حيث أن بعض الأجهزة تتيح التحكم في قوة بث الإشارة ومداها، لذلك فيمكن للمستخدم تقليل مدى بثها لكي لا تتجاوز حدود المكان الذي يحتاج إلى الخدمة، من خلال البحث عن خيار TX Power لتظهر به قيمة تصل إلى 50 على سبيل المثال فيمكن تخصيصها لتصبح 30، ما يساعد في الحد من قدرة الانتشار خارج الإطار المحدد لها والتي تعرضها للسرقة.