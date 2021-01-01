تزعم تقارير ان سماعة آبل الافتراضية تشمل أجهزة استشعار لمسح قزحية العين



سماعة آبل الافتراضية سماعة آبل الافتراضية

تزعم تقارير أن سماعة "إكس آر" الافتراضية من تطوير شركة "آبل" قد تشمل أجهزة استشعار لمسح قزحية العين، مثل ميزة "بصمة الوجه" في هواتف "آيفون" أو حواسيب "آيباد" اللوحية.



وتحمل ميزة مسح القزحية اسم "IRIS ID"، والتي ستمكن المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم وإجراء المدفوعات بطريقة القياس الحيوي، وفقا لموقع "ذا مينت".



وبحسب ما ورد في التقرير، فإن السماعة الافتراضية "إكس آر" تحتوي أيضا على أكثر من 10 كاميرات، وقد تحتوي على نفس شريحة "إم 2" التي تقوم بتشغيل أحدث نموذج لحاسوب "ماكبوك إير".

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ويأتي التقرير بعد أن كشفت شركة "ميتا" الأمريكية النقاب عن نظارتها للواقع الافتراضي "كويست برو"، والتي يتم بيعها بسعر 1500 دولار أمريكي، وهي المزودة بقدرات متقدمة لتتبع العين من أجل منح تجربة افتراضية واقعية، وتمرير ألوان كاملة عبر التكنولوجيا، حتى يتمكن المستخدمون من فرض ميزات افتراضية على إعدادات العالم الحقيقي.ورغم كل تلك الامتيازات، إلا أن نظارة "كويست برو" لا توفر تقنية مسح قزحية العين التي اشتهرت بها "آبل" مع أجهزتها الخاصة.ولطالما كانت سماعة رأس "إكس آر" الافتراضية من "آبل" منتظرة منذ سنوات، ومن المتوقع أن تصدر في وقت ما في عام 2023، لكن تشير تقارير إلى أن سعرها سيتراوح بين 2000 و3000 دولار أمريكي، وهو ما يفوق سعر نظارة "كويست برو" من "ميتا" بشكل كبير.