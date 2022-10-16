«جوجل» يحذر مستخدميه من المواقع المُريبة

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › «جوجل» يحذر مستخدميه من المواقع المُريبة

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يصدر "جوجل" تنبيهًا للأشخاص الذين يزورون المواقع التي تعتبر غير آمنة في محاولة لمساعدتهم على تجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

يتم تشغيل التحذيرات حول محاولات التصيد الاحتيالي المحتملة والبرامج الضارة التي تم اكتشافها تلقائيًا.

تتضمن بعض الرسائل التي يمكن أن تتوقع رؤيتها ، "الموقع الذي ينتظرنا يحتوي على برامج ضارة"، هذا يعني أن الموقع الذي تحاول الوصول إليه قد يحاول تثبيت برامج مشبوهة على جهازك.

تقنية جديدة.. جوجل تخطط للتخلص من كلمات المرور
قد ترى أيضًا رسالة "موقع مريب" أو "يحتوي الموقع المقصود على برامج ضارة"، وإذا لم يكن الموقع آمنًا، فسترى: "تحاول هذه الصفحة تحميل نصوص برمجية من مصادر غير مصادق عليها"، لذلك يجب على مستخدمي جوجل كروم GOOGLE Chrome، التفكير جيدا قبل رفضها والمتابعة، إذا كنت متأكدًا من أن الصفحة آمنة وترغب في تجاهل التحذير، يمكنك النقر فوق التفاصيل، متبوعًا بزيارة هذا الموقع غير الآمن.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «جوجل» يحذر مستخدميه من المواقع المُريبة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77497

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager