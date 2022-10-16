«جوجل» يحذر مستخدميه من المواقع المُريبة

يصدر "جوجل" تنبيهًا للأشخاص الذين يزورون المواقع التي تعتبر غير آمنة في محاولة لمساعدتهم على تجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
يتم تشغيل التحذيرات حول محاولات التصيد الاحتيالي المحتملة والبرامج الضارة التي تم اكتشافها تلقائيًا.
تتضمن بعض الرسائل التي يمكن أن تتوقع رؤيتها ، "الموقع الذي ينتظرنا يحتوي على برامج ضارة"، هذا يعني أن الموقع الذي تحاول الوصول إليه قد يحاول تثبيت برامج مشبوهة على جهازك.
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