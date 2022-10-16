«جوجل» يحذر مستخدميه من المواقع المُريبة



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يصدر "جوجل" تنبيهًا للأشخاص الذين يزورون المواقع التي تعتبر غير آمنة في محاولة لمساعدتهم على تجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.



يتم تشغيل التحذيرات حول محاولات التصيد الاحتيالي المحتملة والبرامج الضارة التي تم اكتشافها تلقائيًا.



تتضمن بعض الرسائل التي يمكن أن تتوقع رؤيتها ، "الموقع الذي ينتظرنا يحتوي على برامج ضارة"، هذا يعني أن الموقع الذي تحاول الوصول إليه قد يحاول تثبيت برامج مشبوهة على جهازك.

قد يعجبك أيضا...

تقنية جديدة.. جوجل تخطط للتخلص من كلمات المرورقد ترى أيضًا رسالة "موقع مريب" أو "يحتوي الموقع المقصود على برامج ضارة"، وإذا لم يكن الموقع آمنًا، فسترى: "تحاول هذه الصفحة تحميل نصوص برمجية من مصادر غير مصادق عليها"، لذلك يجب على مستخدمي جوجل كروم GOOGLE Chrome، التفكير جيدا قبل رفضها والمتابعة، إذا كنت متأكدًا من أن الصفحة آمنة وترغب في تجاهل التحذير، يمكنك النقر فوق التفاصيل، متبوعًا بزيارة هذا الموقع غير الآمن.