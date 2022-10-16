بالتعاون مع المصرية للاتصالات.. تنشئ «LUMEN» أول نقطة ارتكاز إقليمية بمصر

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صورة الخبر: توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اتفاقية مع شركة "LUMEN" الأمريكية لإنشاء أول نقطة ارتكاز إقليمية لشركة LUMEN في مصر لتقديم خدمات الإنترنت لشركات الاتصالات في مصر، وأفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط، وذلك بالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات واعتمادًا علي شبكتها الدولية المتميزة.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بالسيدة انيتا مورفي، الرئيس الإقليمي لشركة LUMEN الأمريكية، بمقر الشركة في العاصمة البريطانية لندن بحضور وفد رفيع المستوي من الشركتين، وقد تم علي هامش الزيارة مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الشركتين في المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يبدأ تقديم الخدمة خلال الربع الأول من عام 2023، ويعكس اختيار شركة LUMEN للمصرية للاتصالات شريكًا استراتيجيًا لها في المنطقة، الثقة الكبيرة في البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، والتي تتضمن مركز البيانات الإقليمي RDH بالقرية الذكية في القاهرة، والذي يرتبط بـ 14 كابلًا بحريًا، تصل إلي 18 كابلًا بحريًا بحلول عام 2025 تمتد لأكثر من 140 نقطة إنزال في أكثر من 60 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مركز البيانات في الإسكندرية.

وتعتبر شركة LUMEN واحدة من أهم وأكبر مقدمي خدمات الإنترنت في العالم Tier-1، وتعتبر نقطة الارتكاز الخاصة بها في مصر هي الأولي من نوعها في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ما يجعلها خطوة متميزة في طريق تحسين ورفع كفاءة وجودة خدمات الإنترنت في مصر والمنطقة وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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