«تقرير خصوصية تطبيقات».. يوفر «آيفون» ميزة جديدة



آيفون آيفون

يمكن لجهاز آيفون IPHONE الخاص بك الكشف بالضبط عن كيفية استخدام التطبيقات لمعلوماتك الأكثر خصوصية.



ويطلق عليه تقرير خصوصية التطبيقات، وهو مخفي في إعدادات الخصوصية الخاصة بجهاز iPhone.



أوضحت شركة آبل Apple أن "تقرير خصوصية التطبيقات يساعدك على إطلاعك على الطرق التي تستخدم بها التطبيقات أذونات الخصوصية التي منحتها لها، بالإضافة إلى نشاط الشبكة".

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وأكدت أنه متاح فقط في iOS 15.2 أو أحدث، لذا تأكد من تحديثك بالانتقال إلى الإعدادات "عام" تحديث البرنامج.، ثم ابحث عنه بالانتقال إلى الإعدادات "الخصوصية" تقرير خصوصية التطبيق.ستحتاج إلى تشغيله بنشاط، وعند هذه النقطة سيبدأ في جمع معلومات حول كيفية استخدام التطبيقات لبياناتك الخاصة.وقالت شركة آبل: "يبدأ تقرير خصوصية التطبيق في جمع المعلومات فقط بعد تشغيله، لذلك قد يستغرق ظهور التفاصيل بعض الوقت وسترى المزيد من المعلومات بينما تستمر في استخدام التطبيقات على جهازك، يتم تشفير البيانات الموجودة في تقرير خصوصية التطبيق وتخزينها على جهازك فقط".وأكدت الشركة أن المستخدم يمكنه إيقاف تشغيله في أي وقت باستخدام نفس العملية، وسيؤدي إيقاف تشغيله إلى مسح البيانات من جهازك.ماذا يوجد في تقرير خصوصية تطبيقات iPhone؟هناك مجالان رئيسيان يركز عليهما التقرير:الأول: Data & Sensor Access، الذي يراقب وقت وصول أحد التطبيقات إلى "البيانات الحساسة للخصوصية أو أجهزة استشعار الجهاز".- يتضمن ذلك تفاصيل حول وصول تطبيق إلى موقعك والصور والكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال والمزيد.- إذا قمت بالنقر فوق أحد التطبيقات ونوع البيانات ، فستتمكن من معرفة المزيد.- ستستخدم الكثير من التطبيقات هذه المعلومات بشكل شرعي.على سبيل المثال، قد تحتاج Apple Music إلى بيانات جهات الاتصال لإظهار صورة ملفك الشخصي.المجال الثاني هو نشاط الشبكة:- سيتضمن ذلك معلومات حول المجالات التي اتصلت بها التطبيقات - أو مواقع الويب التي زرتها داخل التطبيقات.أوضحت شركة آبل أن "المجال هو اسم موقع الويب الذي يسمح بإيجاده على الإنترنت حيث تساعد هذه المعلومات أيضًا في توفير إمكانية الرؤية في المجالات التي قد تجمع بيانات عنك عبر تطبيقات ومواقع ويب مختلفة وسترى المجالات التي تم الاتصال بها خلال الأيام السبعة الماضية ويمكن أن تتضمن النقر فوق مقال في أحد التطبيقات أو تشغيل مقطع فيديو وسترى أيضًا أكثر المجالات التي يتم الاتصال بها بشكل متكرر عبر جميع تطبيقاتك لكنك لن تتلقى تقريرًا عن نشاط الشبكة من جلسات التصفح الخاصة داخل تطبيقات المتصفح.قالت شركة آبل: "تم تصميم تقرير خصوصية التطبيقات لمنحك رؤية أوضح لكيفية وصول التطبيقات إلى بياناتك".أضافت: "إذا بدا أن أحد التطبيقات يقوم بالوصول إلى بياناتك بطريقة أو في وقت لم تكن تتوقعه ، فيمكنك تحديث إعدادات الخصوصية أو إلغاء الإذن".تابعت: "من الممكن التحقق من تقرير خصوصية التطبيق في أي وقت، وبقدر ما تشاء".