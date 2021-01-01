يحير ثقب أسود العلماء بعد أن طرد بقايا نجمٍ ابتلعه منذ سنوات

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اكتشف علماء الفلك ثقبًا أسودًا في ظروف غامضة يقذف قطعًا من نجم بعد عدة سنوات من ابتلاعه.



وبحسب ما ذكر موقع livescience فقد بدأ الحدث الذي صنفه العلماء على أنه AT2018hyz ، في عام 2018 عندما رأى علماء الفلك أن الثقب الأسود يعلق نجمًا سيئ الحظ في جاذبيته القوية قبل تمزيقه إلى أشلاء وبعد ثلاث سنوات، في عام 2021 ، التقط تلسكوب راديو نيو مكسيكو إشارة تشير إلى نشاط غير عادي - بدأ الثقب الأسود في حالة طرد للنجم مرة أخرى بنصف سرعة الضوء.



وتم رصد الثقوب السوداء سابقًا وهي تلتهم النجوم قبل أن تطردها مرة أخرى، ولكن حتى الآن، لم يحدث الطرد إلا في نفس وقت الابتلاع. واستخدم الباحثون أربعة مراصد أرضية موجودة حول العالم ومراصدان في الفضاء لاكتشاف الحدث؛ ونشروا النتائج التي توصلوا إليها في 11 أكتوبر في مجلة الفيزياء الفلكية.

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وقالت إيفيت سينديز، عالمة الفيزياء الفلكية في مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية، في بيان لها: "لقد فاجأنا ذلك تمامًا - لم ير أحد شيئًا كهذا من قبل".الثقوب السوداء فوضوية وتحب التلاعب بالنجوم ويسمى استهلاك الثقب الأسود للنجم بحدث اضطراب المد والجزر (TDE) بسبب قوى المد والجزر القوية التي تؤثر على النجم من جاذبية الثقب الأسود.وعندما يقترب النجم من فجوة الثقب الأسود، فإن قوى المد والجزر للثقب الأسود تقطع وتمدد طبقة النجم بطبقة؛ تحولها إلى سلسلة طويلة تشبه المعكرونة تلتف بإحكام حول الثقب الأسود مثل السباغيتي حول شوكة لتشكيل كرة من البلازما الساخنة.