يطرح جوجل مجموعة تصوير طبي جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة محرك البحث "جوجل" استعدادها لمواجهة تحدي تطوير الأدوات اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي في تقنيات الرعاية الصحية، بطرح مجموعة تصوير طبي جديدة.
وقالت أليسا هسو لينش، رائدة قسم الحلول والاستراتيجيات التكنولوجية الطبية في شركة جوجل، بحسب بيان "كانت جوجل رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في خدمة صور جوجل، ومحرك البحث عن الصور من جوجل، وتطبيق عدسة جوجل، ونحن الآن نجعل خبراتنا وأدواتنا وتقنياتنا في التصوير متاحة لمؤسسات الرعاية الصحية وعلوم الحياة".
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