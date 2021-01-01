انتظرو الحدث الفلكى الأهم.. الكرة الأرضية على موعد مع كسوف جزئى للشمس الثلاثاء

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لهواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء ، خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف ، سيكونوا على موعد مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية خلال عام 2022 وهو كسوف الشمس . ويتبقى أقل من 7 أيام باتت تفصلنا عن واحدة من أهم الظواهر الفلكية التى يترقبها هواة الفلك والمراد الفلكية ، وهى ظاهرة كسوف الشمس، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع كسوف جزئى للشمس يوم الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر الجارى . ومن جانبه كشف الدكتور أشرف تادرس ، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أنه لا يحدث أي كسوف للشمس إلا إذا كان القمر محاقا ، والكسوف الجزئي للشمس يحدث عندما يغطي القمر جزءا محددا فقط من قرص الشمس . وأشار تادرس : وكما سنراه في مصر سوف يحجب الجزء السفلي من قرص القمر الجزء العلوي من قرص الشمس في وقت الذروة الساعة 1:09 ظهرا وأشار أستاذ الفلك إلى أن هذا الكسوف للعديد من سكان المناطق الروسية ، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند، محذرا من رصد أي كسوفا للشمس سواء جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين . وكشف الدليل الفلكى للمعهد القومى للبحوث الفلكية ، تفاصيل كسوف الشمس المرتقب ، موضحا أن هذا الكسوف سيتفق توقيت وسطه مع إقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجريا ويرى فى مصر . وأشار الدليل إلى أن هذا الكسوف يمكن رويته فى معظم قارة أوروبا ، وشمال وشرق قارة إفريقيا ، والشرق الأوسط ، وجنوب وغرب قارة آسيا ، والمحيط الأطلنطى. وكشف الدليل أنه عند ذروة الكسوف الجزئى يغطى قرص القمر حوالى 86? من قرص الشمس ،وسوف يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و 4 دقائق تقريبا . ويبدأ الكسوف الجزئى الساعة 10:58 ، وذورته تكون الساعة 1:00 ظهرا ، ونهاية الكسوف الجزئى 3:02 عصرا، ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية لتنظيم عدد من الفاعليات لرصد الظاهرة من خلال احدث التليسكوبات . و الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس . و يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا . و الفترة بين عامي 2001 و2100 سوف يكون هناك 224 كسوفا للشمس، سيكون بينهم 77 كسوفًا جزئيًا و 72 كسوفًا حلقيًا (اثنان منهم غير مركزيين)، و 68 كسوفًا كليًا (بينهم ثلاثة غير مركزيين)، بينما سيكون هناك 7 كسوفات هجينة (بين الكسوف الحلقي والكلي)، ومن بين هذه الكسوفات سيكون هنالك كسوفان حلقيان غير مركزيان وآخر كلي غير مركزي.