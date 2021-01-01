أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 Pro و iPhone 14 Plus

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قامت جوجل بالكشف عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالي - Pixel 7 و Pixel 7 Pro في حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكي الجديد بتصميم جديد ومحسّن ويدعي أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب. ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكي للشركة، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوي، يعد الهاتف الذكي أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا ويأتي مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة. ومع هذا السعر والميزات القوية، سيواجه Google Pixel 7 Pro منافسة من Apple iPhone 14 Pro، حيث يعمل هاتف iPhone 14 Plus الذي تم إطلاقه مؤخرًا على نظام تشغيل iOS 16 ويعد أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا. Google Pixel 7 Pro الشاشة: 6.7 بوصة. المعالج: Tensor G2 نظام التشغيل: Android 13 الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera الكاميرا الأمامية: 10.8MP مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB هاتف iPhone 14 Plus الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED المعالج: A15 Bionic مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP نظام التشغيل: iOS 16 البطارية: 4325 mAh







