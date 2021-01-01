تعرف على مميزات هاتف جوجل الجديد

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ول مرة بتصميم كلاسيكي وفخم.. أشيك وأفضل Smartwatch جديدة







كشفت شركة Amazfit رسميا عن أحدث ساعاتها الذكية smartwatch ، وهي ساعة ذكية قوية و فاخرة مع تصميم من التيتانيوم ، ووصفتها الشركة بأنها "تمثل التوازن بين المتانة والفخامة" .

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