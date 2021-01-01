موديل واي هي من تيسلا هي السيارة الأعلى مبيعاً على الإطلاق في ألمانيا!



واي هي واي هي

قفزت مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا بـ 14% في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر في 2021 إلى 224,816 سيارة، منهم 72,725 سيارة كهربائية وهجينة بالقابس.



ويعني ذلك أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية والهجينة بالقابس قفزت إلى 32.3%، أي ثلث السوق بأكمله، مقارنة بحصة سوقية 28.7% في سبتمبر 2021.



وانخفضت حصة سيارات البنزين إلى 32.2% سيارة، أو 72,375 سيارة، واستمرت الحصة السوقية لسيارات الديزل بالتدهور إلى 17% فقط، أو 38,159 سيارة خلال سبتمبر.

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المدهش هنا أن تيسلا موديل واي كانت السيارة الأعلى مبيعاً في ألمانيا في جميع الفئات خلال سبتمبر بـ 9,846 سيارة، متبوعة بسيارة فولكس واجن جولف بـ 7,095 سيارة، بما يشمل جميع فئات جولف مثل الفئات الهجينة بالقابس، كما باعت تيسلا 3,878 سيارة موديل 3 في سبتمبر كذلك.بالنسبة للسيارات الكهربائية الأعلى مبيعاً في ألمانيا فتشمل : تيسلا موديل واي، ثم فيات 500 الكهربائية، وتيسلا موديل 3 في المركز الثالث، وفولكس واجن اي دي 4 في المركز الرابع، وهيونداي كونا الكهربائية في المركز الخامس.