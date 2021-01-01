موديل واي هي من تيسلا هي السيارة الأعلى مبيعاً على الإطلاق في ألمانيا!

قفزت مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا بـ 14% في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر في 2021 إلى 224,816 سيارة، منهم 72,725 سيارة كهربائية وهجينة بالقابس.
ويعني ذلك أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية والهجينة بالقابس قفزت إلى 32.3%، أي ثلث السوق بأكمله، مقارنة بحصة سوقية 28.7% في سبتمبر 2021.
وانخفضت حصة سيارات البنزين إلى 32.2% سيارة، أو 72,375 سيارة، واستمرت الحصة السوقية لسيارات الديزل بالتدهور إلى 17% فقط، أو 38,159 سيارة خلال سبتمبر.
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