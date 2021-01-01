باريس 2022: تقدم ميكرولينو السويسرية سيارتها الكهربائية m-cro بسعر يعادل 405 ألف جنيه



m-cro m-cro

من داخل معرض باريس 2022 الحالي للسيارات، قدمت شركة ميكرولينو السويسرية سيارتها الكهربائية الصغيرة m-cro (مايكرو)، والتي تنتمي لفئة السيارات الاقتصادية الصغيرة المناسبة للمدن.



وتتميز هذه السيارة بصغر حجمها الذي يتسع من الداخل لركوب شخصين فقط، ، كما تقدم الشركة هذه السيارة بأربع فئات، ستقدم منهم الثلاثة فئات الأولى خلال عام 2023 القادم، أما الفئة الرابعة الأعلى من السيارة فهي متاحة من الأن.



وستقدم الشركة الفئة الرابعة الأعلى من السيارة بسعر 20 ألف و990 يورو، وهو سعر يعادل 405 ألف جنيه مصري تقريبا، بينما سيبدأ سعر أول فئة من 14 ألف و990 يورو أو ما يعادل 289 ألف جنيه مصري تقريبا.

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ويحمل هذا الموديل من السيارة نظام دفع كهربائي بقوة كلية تبلغ 12.5 كيلو وات أو ما يعادل 17 حصان تقريبا، ويبلغ العزم الكلي لهذا النظام 89 نيوتن متر، ومعه يمكن للسيارة التحرك بسرعة أقصاها 90 كم/ساعة.ويتصل نظام الدفع الكهربائي بهذه السيارة ببطاريات صغيرة تقدم الشركة منها 3 فئات تتراوح قدرتهم من 6 إلى 14 كيلو وات ساعة، وذكرت الشركة مدى هذه البطاريات 95 و175 و230 كيلومتر على الترتيب.وأكدت الشركة أنه يمكن شحن هذه البطاريات في فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 4 ساعات فقط.