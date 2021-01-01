باريس 2022: تقدم ميكرولينو السويسرية سيارتها الكهربائية m-cro بسعر يعادل 405 ألف جنيه

من داخل معرض باريس 2022 الحالي للسيارات، قدمت شركة ميكرولينو السويسرية سيارتها الكهربائية الصغيرة m-cro (مايكرو)، والتي تنتمي لفئة السيارات الاقتصادية الصغيرة المناسبة للمدن.
وتتميز هذه السيارة بصغر حجمها الذي يتسع من الداخل لركوب شخصين فقط، ، كما تقدم الشركة هذه السيارة بأربع فئات، ستقدم منهم الثلاثة فئات الأولى خلال عام 2023 القادم، أما الفئة الرابعة الأعلى من السيارة فهي متاحة من الأن.
وستقدم الشركة الفئة الرابعة الأعلى من السيارة بسعر 20 ألف و990 يورو، وهو سعر يعادل 405 ألف جنيه مصري تقريبا، بينما سيبدأ سعر أول فئة من 14 ألف و990 يورو أو ما يعادل 289 ألف جنيه مصري تقريبا.
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