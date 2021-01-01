بقوة 530 حصان ..إطلاق سيارات رينج روفر سبورت موديل 2023..

كشفت شركة لاند روفر عن إطلاق الجيل الثالث والجديد من أيقونتها رينج روفر سبورت Range Rover Sport الرياضية لعام 2023، في السوق العالمية.
وتبدأ أسعار سيارات Range Rover Sport ، التي تنتمي لفئة SUV، من 93 ألف يورو، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
مواصفات الجيل الثالث من رينج روفر سبورت
وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارة الجيل الثالث الجديد تأتي بطول 4.95 متر، وتقف على عجلات تتراوح قياساتها ما بين 20 و 21 بوصة، بينما تتوفر بعدة نسخ من المحركات بنزين وديزل وهجين، وتغطي نطاق قوة يمتد من 183 كيلووات/250 حصان إلى 390 كيلووات/530 حصان.
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