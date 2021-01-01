بقوة 530 حصان ..إطلاق سيارات رينج روفر سبورت موديل 2023..



رينج روفر سبورت رينج روفر سبورت

كشفت شركة لاند روفر عن إطلاق الجيل الثالث والجديد من أيقونتها رينج روفر سبورت Range Rover Sport الرياضية لعام 2023، في السوق العالمية.



وتبدأ أسعار سيارات Range Rover Sport ، التي تنتمي لفئة SUV، من 93 ألف يورو، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



مواصفات الجيل الثالث من رينج روفر سبورت

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارة الجيل الثالث الجديد تأتي بطول 4.95 متر، وتقف على عجلات تتراوح قياساتها ما بين 20 و 21 بوصة، بينما تتوفر بعدة نسخ من المحركات بنزين وديزل وهجين، وتغطي نطاق قوة يمتد من 183 كيلووات/250 حصان إلى 390 كيلووات/530 حصان.

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وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Range Rover Sport الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س، أما معدل استهلاك الوقود فيتراوح من 0.9 إلى 11.7 لتر/100 كلم.وبحسب الموقع الرسمي للشركة فمن المتوقع أن تنضم للمجموعة نسخة كهربائية بالكامل إلى في عام 2024.