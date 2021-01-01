سيارات هوندا تكسر حاجز المليون جنيه..حسب الأسعار الرسمية..

أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة، الوكيل المحلي للعلامة التجارية هوندا في مصر، عن القائمة السعرية لـ سيارات هوندا موديل 2022 خلال أكتوبر الجاري، حيث تتوفر هوندا عبر طرازين وهما “هوندا CR-V، أكورد “داخل السوق المصرية.
وتستعرض” إيجيبت اوتوموتيف” أسعار سيارات هوندا موديل 2022 في مصر، ونرصدها خلال السطور التالية:
سيارات هوندا CR-V موديل 2022
سجلت أسعار سيارات أسعار سيارات هوندا CR-V موديل 2022 للفئة الأولى مبلغ مليون و 10 آلاف جنيه، فيما جاءت أسعار الفئة الثانية بنحو مليون و 260 ألف جنيه.
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