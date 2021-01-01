سيارات هوندا تكسر حاجز المليون جنيه..حسب الأسعار الرسمية..



هوندا هوندا

أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة، الوكيل المحلي للعلامة التجارية هوندا في مصر، عن القائمة السعرية لـ سيارات هوندا موديل 2022 خلال أكتوبر الجاري، حيث تتوفر هوندا عبر طرازين وهما “هوندا CR-V، أكورد “داخل السوق المصرية.



وتستعرض” إيجيبت اوتوموتيف” أسعار سيارات هوندا موديل 2022 في مصر، ونرصدها خلال السطور التالية:



سيارات هوندا CR-V موديل 2022

سجلت أسعار سيارات أسعار سيارات هوندا CR-V موديل 2022 للفئة الأولى مبلغ مليون و 10 آلاف جنيه، فيما جاءت أسعار الفئة الثانية بنحو مليون و 260 ألف جنيه.

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وزودت سيارات هوندا CR-V موديل 2022، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1500 سي سي، بقوة 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.أسعار هوندا أكورد موديل 2022وبلغت أسعار سيارات هوندا أكورد موديل 2022، للفئة الأولى مبلغ 960 ألف جنيه، بينما قدرت أسعار الفئة الثانية بنحو مليون و 110 آلاف جنيه.وتأتي سيارات هوندا أكورد موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، يستطيع إنتاج قوة 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.