التموين: زيادة السعة التخزينية للصوامع وفر على الدولة 5 ‏مليارات جنيه



وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخلت لتخفيف ‏العبء عن المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وارتفاع أسعار ‏وسائل النقل.



وأضاف المصيلحي خلال مشاركته بندوة نادي روتاري، أن الدولة تتبنى زيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجاً على بطاقة ‏الدعم بفئات مختلفة وهي 100 جنيه للبطاقة الأربع أفراد و200 ‏جنيه للبطاقة التي تحمل أسرتين و300 جنيه للبطاقة التي تحمل ما ‏يزيد عن الثلاث أسر، من خلال توفير سلع لهم بالقيمة المالية المقررة على ‏بطاقة الدعم.



وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفر على الدولة 5 ‏مليارات جنيه كانت تضيع سنويًا بسبب الفاقد من الاقماح الذي كان ‏يحدث بسبب تخزين القمح في شون ترابية.