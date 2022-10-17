التموين: زيادة السعة التخزينية للصوامع وفر على الدولة 5 ‏مليارات جنيه

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخلت لتخفيف العبء عن المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وارتفاع أسعار وسائل النقل.
وأضاف المصيلحي خلال مشاركته بندوة نادي روتاري، أن الدولة تتبنى زيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجاً على بطاقة الدعم بفئات مختلفة وهي 100 جنيه للبطاقة الأربع أفراد و200 جنيه للبطاقة التي تحمل أسرتين و300 جنيه للبطاقة التي تحمل ما يزيد عن الثلاث أسر، من خلال توفير سلع لهم بالقيمة المالية المقررة على بطاقة الدعم.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفر على الدولة 5 مليارات جنيه كانت تضيع سنويًا بسبب الفاقد من الاقماح الذي كان يحدث بسبب تخزين القمح في شون ترابية.
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