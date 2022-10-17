سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء .. استقرار محلى وارتفاع في السعودية والإمارات



سعر الذهب سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، على استقرار في الساعات الأولى من الصباح، عقب تراجع لمدة 3 أيام متتالية.



وارتفعت أسعار الذهب في السعودية والإمارات بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر عالميًا في جلسة أمس الإثنين بالبوصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

قد يعجبك أيضا...

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر عيار 24 خلال التداولات حوالي 1271 جنيها.وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر عند مستوى 1112 جنيها .ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلي 953 جنيها.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 741 جنيها.سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعوديةسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية عيار 24 خلال التداولات حوالي 200.2 ريالوجاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية عند مستوى 183.3 ريالوتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند مستوى 175.2 ريالووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلي 150 ريالاوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 117 ريالًا.سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإماراتسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات عيار 24 خلال التداولات حوالي 195 درهما.وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الإمارات عند مستوى 179 درهما.وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات عند مستوى 171 درهما.ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات إلي 147 درهما.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 114 درهما.